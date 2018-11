PALERMO – “Alla guida della struttura sanitaria della provincia è stata nominata una persona capace e meritevole. Sono certo che lavorerà per il bene del territorio”. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, in merito alla nomina di Alessandro Caltagirone come nuovo Direttore generale dell’Asp di Caltanissetta.

“Prendo atto delle capacità manageriali di Caltagirone. Sono consapevole – conclude Mancuso – che insieme alla classe dirigente in forza a Caltanissetta, saprà trattare il delicato tema legato alla sanità locale con zelo e dedizione, conscio del fatto che il lavoro che lo aspetta non sarà semplice”.