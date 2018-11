Inaugurata a Caltanissetta , la quarta edizione del Salus Festival, la manifestazione nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della salute e dei sani stili di vita, puntando sull’importanza della prevenzione. L’incontro inaugurale della manifestazione, promossa dall’Assessorato regionale della Salute e dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario), si e’ svolto nella sede dell’Ente. La prima giornata e’ stata dedicata al tema della dipendenza digitale, che coinvolge tutte le fasce di eta’, dai bambini, agli adolescenti, fino agli adulti. Tanti i relatori che hanno partecipato all’incontro dal titolo “Adolescenti iperconnessi”, che si e’ svolto nell’aula Garsia del Cefpas.

Tra gli esperti presenti, Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’eta’ evolutiva, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Universita’ degli Studi di Milano, che ha parlato di rischi e prevenzione. “La sanita’ pubblica negli ultimi anni ha visto nella vita online, non solo un’opportunita’ per chi sta crescendo, ma anche un rischio concreto per la salute e il benessere – spiega Pellai -. Chi opera in prevenzione e nell’ambito della sanita’ pubblica, si sta occupando di promuovere progetti rivolti ai genitori, agli insegnanti, agli educatori, ma soprattutto ai minori, affinche’ la loro vita online non si trasformi in un fattore di rischio per la loro crescita e la loro salute”. A fare da prologo all’inaugurazione, questa mattina il primo appuntamento con Quartieri in Salus, tre giorni di visite specialistiche e screening gratuiti per i cittadini, seminari informativi e attivita’ di educazione alla salute per gli alunni delle scuole. L’iniziativa, promossa dalla sesta Commissione consiliare Sanita’ del Comune di Caltanisetta, in collaborazione con l’Asp di Caltanissetta , il Cefpas e diverse associazioni del territorio, interessa quest’anno il quartiere San Luca.

Fino al 23 novembre, saranno attivi una quindicina di laboratori gestiti direttamente dai medici dell’Asp, coordinati dal responsabile dell’Ufficio infermieristico dell’Asp, Attilio Ristagno. Dalla pneumologia all’ortopedia, dalla cardiologia alla ginecologia, con l’aggiunta quest’anno della medicina trasfusionale, con cui si potra’ determinare il gruppo sanguigno, della senologia e del centro Alzheimer. Il Salus Festival prosegue domani mattina, dalle 9 alle 12, con il convegno “Musica, emozioni e benessere psicofisico”, al Teatro Regina Margherita. Parteciperanno il cantautore Mario Venuti, l’artista musicale e produttrice cinematografica, Stefania Tschantret, il direttore di Audiologia del Policlinico Palermo, Aldo Messina, e il coro della scuola di canto Mast 79 diretta da Mariangela Rizza. Dalle 11 alle 13, appuntamento col convegno “Stili di vita, prevenzione primaria e tutela della salute riproduttiva” nella sala Papa Giovanni Paolo II del Cefpas e nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30 nella sala Garsia, l’incontro “Via dalla violenza – la Rete e gli strumenti di inserimento lavorativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere”.