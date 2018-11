CALTANISSETTA – Anche nell’edizione 2018 della Colletta alimentare la Sicilia ha saputo dimostrare un cuore grandissimo superando le percentuali di crescita nazionali. Nell’isola, infatti, sono stati raccolti 889.442 pasti – con un incremento pari a +3,8% rispetto alla Colletta 2017, e un dato superiore alla crescita media nazionale (+1,8%) – che nelle prossime settimane verranno distribuite ai poveri. Agrigento ha raccolto 77.494 pasti (+29,2%) in 115 punti vendita; Caltanissetta 44.970 pasti (-3,9%) sul 2017) in 78 punti vendita; Catania 186.830 pasti (-2,7%) in 192 punti vendita; Enna 28.340 pasti (+9,0%) in 52 punti vendita; Messina 116.720 pasti (+3,5%) in 112 punti vendita; Palermo 187.486 pasti (-0,2%) in 215 punti vendita; Ragusa 70.544 pasti (+8,9%) in 93 punti vendita; Siracusa 68.352 pasti (+2,0%) in 75 punti vendita; Trapani 108.706 pasti (+8,7%) in 134 punti vendita. Il Banco Alimentare della Sicilia onlus e il Banco Alimentare Sicilia Occidentale onlus, tramite le 725 strutture caritative convenzionate, aiutano 226.780 persone, di questi 42.138 sono bambini da 0 a 15 anni, 172.569 persone da 15 a 65 anni. Sono invece 12.073 gli assistiti sopra i 65 anni.