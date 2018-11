CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Carissimi candidati, Ci vediamo costretti a scrivervi per chiedervi, nella qualità di iscritti del PD in Sicilia, di intervenire per consentire lo svolgimento dei congressi dei circoli e provinciali in Sicilia, come previsto dal regolamento nazionale, prima delle primarie regionali del 16 dicembre per la Segreteria Regionale.

La suddetta richiesta di rende necessaria a seguito della decisione della CRC, ed in particolare dei rappresentanti del candidato alla segreteria regionale Davide Faraone, di svolgere i congressi dei circoli e delle federazioni provinciali e delle convenzioni dei circoli per i candidati alla segreteria regionale successivamente allo svolgimento delle primarie regionali.

Ci sembra irragionevole e inaccettabile perché lesiva del ruolo degli iscritti che i circoli non possano partecipare al dibattito sul programma dei candidati alla segreteria regionale!

Vi chiediamo pertanto di intervenire per garantire dignità degli iscritti nonché il rispetto delle regole statutarie e del regolamento nazionale.

Ci auguriamo pertanto che la presente richiesta possa avere il vostro positivo riscontro.

Fraterni saluti dai circoli di Delia, Butera, Riesi, Gela Primo Circolo, Gela Centro, Caltanissetta San Luca, Caltanissetta Centro Storico, Caltanissetta Libertà, San Cataldo, Marianopoli, Milena, Montedoro, Campofranco, Acquaviva Platani, Sutera, Vallelunga, Niscemi, Santa Caterina Villarmosa, Resuttano