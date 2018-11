“Ringrazio le direzioni provinciali del Partito democratico di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo e Trapani che ieri hanno provveduto alla nomina delle Commissioni per lo svolgimento dei congressi dei Circoli del Pd”. A dirlo e’ Teresa Piccione, candidata alla segreteria regionale del Pd in Sicilia per le primarie del 16 dicembre. “La partecipazione degli iscritti ai congressi territoriali e provinciali – continua Piccione – sara’ certamente una straordinaria occasione di partecipazione democratica prima dello svolgimento delle primarie aperte alla partecipazione di tutti gli elettori del Pd, anche non iscritti, previste per il 16 dicembre. Spero che lo stesso percorso democratico sia avviato presto in tutte le altre province”.