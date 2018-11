PALERMO – “Ieri, a Catania, la giunta Musumeci ha ratificato le nomine dei nuovi direttori generali a capo delle Asp e degli ospedali siciliani su proposta dell’Assessore Razza”. Così, in una nota la deputata all’Assemblea regionale siciliana, Rossana Cannata.

“È necessario e doveroso – aggiunge la parlamentare – continuare a lavorare come si è fatto in questi mesi avendo come fine quello dell’ottimizzazione delle strutture ospedaliere e dei servizi sanitari, garantendo ai cittadini la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio siciliano”.

“Certa che si procederà dritto verso la strada dell’eccellenza che tutti i siciliani meritano – conclude la parlamentare – auguro ai nuovi manager un ottimo lavoro e in particolare al nuovo manager della provincia di Siracusa, dott. Lucio Salvatore Ficarra, che sará protagonista di nuovi traguardi e obbiettivi a garanzia del diritto alla salute di tutti i cittadini della nostra provincia”.