Nutrito programma di impegni agonistici in casa Nissa Rugby per il week-end.

La prima squadra che partecipa al Campionato regionale Serie C, Girone 2 Pool A, è impegnata, domenica 18 novembre, a Vittoria. Il quindici allenato da Andrea Lo Celso, reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, vuole ribaltare il trend non positivo anche se in entrambi gli stop, la formazione del capoluogo nisseno si è ben disimpegnata. Dopo una settimana di intenso e proficuo lavoro in seno alla società di Giuseppe Lo Celso regna ottimismo e positività. In merito alla gara il tecnico, Andrea Lo Celso, ha dichiarato: “Settimana utile per recuperare molti infortunati. Abbiamo continuato a lavorare sul placcaggio e sulla difesa, cercando di colmare alcune lacune avute nelle precedenti partite. Domenica la partita contro il Vittoria sarà un ottimo banco di prova per i tanti ragazzi che fino ad adesso hanno giocato meno. Giochiamo l’ennesima partita fuori casa e di certo non sarà facile, visto anche le condizioni meteo che di certo non saranno le migliori. In ogni caso l’obiettivo dei ragazzi sarà quello di vincere con il punto bonus e dimostrare il proprio valore”.

Anche le Cerbere saranno di scena fuori casa, a Ragusa: si cimenteranno nel raggruppamento di Coppa Italia Femminile. Il tecnico Fabrizio Blandi indica la ‘rotta’: “Dobbiamo continuare nella striscia positiva di attitudine. Il percorso che stiamo facendo è fatto anche di salite. Stiamo affrontando questa lunga salita insieme, con l’infermeria lunga e, dall’inizio dell’anno, mai una partita a pieno organico. Ci saranno tempi migliori, siamo qui per costruirli”.

Sesta giornata, domenica 18 novembre Campionato regionale Serie C, Girone 2 Pool A

Vittoria Rugby – Nissa Rugby

Syrako Rugby – Amatori Catania

Riposa: Fenix Belpasso

CLASSIFICA

Amatori Catania 18

Syrako Rugby 13

Nissa Rugby 12

Fenix Belpasso 02

Vittoria Rugby 00