ACQUAVIVA PLATANI – Sono rimasti sorpresi i due malviventi che erano entrati in un supermercato Eurospin di Acquaviva Platani, in contrada Mola, per mettere in atto un tentativo di estorsione: ad attenderli i carabinieri che hanno fatto scattare le manette ai polsi dei due delinquenti, entrambi residenti nella provincia di Agrigento.