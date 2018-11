MUSSOMELI – “La giornata odierna per Mussomeli sarà ricordata a lungo. Dopo anni e anni di sopportazione e di rassegnati silenzi il popolo scende in piazza e protesta platealmente e giustamente per “la viabilità negata”.

La Lega, partito dalla forte connotazione territoriale, ha molto apprezzato questa manifestazione perché è la prova di una vero e spontaneo moto di piazza che, nella assoluta civiltà, desidera far sapere al mondo intero, che non si intende morire. Ecco perché i militanti e simpatizzanti della Lega-Salvini premier di Mussomeli saranno oggi a fianco dei loro concittadini.

C’è un limite a tutto ma essere indifferenti nel vedere Mussomeli isolata dal crollo del ponte e da una viabilità assurda vuol dire che si vuole essere morti dentro. Noi non lo siamo e lavoreremo affinché questo bellissimo questo territorio montano ad alta vocazione agricola e turistica ritorni alla normalità.

Oggi sono a Roma per motivi istituzionali e non potrò essere alla manifestazione ma come detto ci saranno i militanti leghisti del Vallone. Per quanto mi riguarda presenterò una interrogazione e contemporaneamente organizzerò una visita ufficiale del governo nazionale nei nostri territori” .

Lo dichiara su Facebook, Alessandro Pagano, Vice Capo Gruppo della Lega-Salvini Premier alla Camera dei Deputati