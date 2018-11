In migliaia sono scesi in piazza, a Mussomeli, in provincia di CALTANISSETTA , per manifestare contro l’isolamento viario. Studenti, professionisti, rappresentanti di organizzazioni di categoria, e poi i sindaci del territorio e tantissimi cittadini hanno sfilato in corteo per chiedere al mondo delle istituzioni interventi urgenti sulla viabilita’. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini provenienti dai paesi che fanno parte dell’area del Vallone, la zona nord del Nisseno da tempo contrassegnata dall’assenza di arterie stradali. Una situazione acuitasi dopo il crollo di un ponte sulla “Sp38” che ha reso ancora piu’ difficoltosi i collegamenti tra Mussomeli e Caltanissetta.