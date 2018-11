CALTANISSETTA – I Consiglieri Comunali Guido Delpopolo, Rita Daniele Walter Dorato e Giada Ambra, del Gruppo Consiliare “Moderati per Caltanissetta” , a seguito di numerose segnalazioni da parte di imprese locali, intervengono in merito alla tardiva convocazione della commissione di vigilanza pubblici spettacoli, da parte del Comune di Caltanissetta.

“Il nostro comune rinviando non si sa a quando, la convocazione della commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, sta danneggiando fortemente i cittadini nisseni che attendono ormai da tempo le deliberazioni della suddetta commissione al fine della relativa autorizzazione per avviare le proprie attività. Il Sindaco forse non si è reso conto che in Città hanno cessato più di 1500 attività commerciali negli ultimi anni e, di conseguenza, la priorità della politica dovrebbe essere quella di “attenzionare” chi, con grande coraggio, oggi intende intraprendere una nuova attività commerciale nella nostra Città, intervenendo al fine di velocizzare al massimo tutte le richieste inerenti le attività produttive, e in special modo le istanze per nuove attività. Purtroppo, ci troviamo davanti una situazione imbarazzante che vede imprenditori nisseni che pur pagando gli affitti, le utenze e le tasse dei locali commerciali, sono impossibilitati ad aprire la nuova attività, a causa di questo problema. Invitiamo vivamente il Sindaco ad intervenire con autorità, presso i competenti uffici, al fine di una convocazione urgente della predetta Commissione che dovrà evadere tutte le richieste pervenute , fornendo riscontri celeri a tutti coloro che hanno presentato istanza. Anche con una burocrazia efficiente si può aiutare un territorio che ha bisogno di rispetto e attenzione da parte di tutti“.