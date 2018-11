La Sicilia avra’ le infrastrutture necessarie. Lo ha assicurato il ministro ai Trasporti Danilo Toninelli, in un video su Facebook. “Siamo convinti – ha detto – che non in una settimana, non in pochi mesi ma si stanno creando le condizioni perche’ nei prossimi anni la Sicilia abbia cio’ che si merita”. “La prima cosa da fare – ha detto Toninelli, spiegando le ragioni della sua visita all’isola – e’ far sapere in che situazione e’ la Sicilia”, dove ci sono “tante strade provinciali dissestate e non esiste normalita’” e – ha aggiunto – “se non c’e’ normalita’ negli spostamenti non puo’ esserci normalita’ nella vita quotidiana”. Il governo del cambiamento – ha affermato ancora Toninelli – torna “effettivamente e seriamente a interessarsi” della Sicilia, ascolta le istanze del territorio, guarda le sofferenze, ascolta le richieste dei cittadini. “Ci sono delle proposte – ha precisato – su cui nessuno ci vuole mettere il cappello politico, non voglio farlo io come ministro e non vuole farlo il M5S; qui c’e’ la volonta’ di risolvere dei problemi, ci sono percorsi gia’ costruiti, soluzioni che possono essere presi: prendiamole insieme”. Il ministro ha quindi ribadito l’intenzione di stare con il “fiato sul collo alle societa’ pubbliche” come Anas e Rfi che “possono in alcune occasioni fare molto ma molto di meglio”. Il ministro – ha aggiunto – ha responsabilita’ di controllo e ispezione e se il ministro non fa sentire il fiato sul collo probabilmente le cose non migliorano”. Domani Toninelli andra’ dal presidente della Regione siciliana e prospettera’ “tutte le richieste” quindi proseguira’ per Porto Empedocle. “Nelle prossime settimane, prossimi mesi – ha assicurato – visiteremo anche la parte orientale perche’ e’ fondamentale capire a 360 gradi capire in che stato versano le infrastrutture”.

