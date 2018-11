Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli oggi e domani sarà in Sicilia per un sopralluogo ai cantieri RFI e ANAS sulla tratta Palermo-Caltanissetta-Agrigento. Oggi, alle 12, previsto un sopralluogo presso il cantiere Himera e trasferimento in località Scillato dell’Autostrada A19 Palermo-Catania per visionare il viadotto Imera I. Alle ore 12.50 sopralluogo nella zona sottostante il viadotto Imera I. Alle 14.20 sopralluogo presso il cantiere della SS640 Agrigento-Caltanissetta in località Ponte San Giuliano (CL) e trasferimento in località Viadotto Morandi di Agrigento Alle 15.30 sopralluogo presso il Viadotto Morandi di Agrigento, alle ore 16 in Prefettura ad Agrigento. A seguire presso la sala riunioni della Prefettura, incontro con i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo. Alla riunione sarà presente Calogero Foti, Direttore Generale della Protezione Civile Regionale.