Tappa in Sicilia per Danino Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà nell’Isola lunedì e martedì prossimi per un sopralluogo ai cantieri Rfi e Anas sulla tratta Palermo-Caltanissetta-Agrigento. Si parte alle 12 del 19 novembre con un sopralluogo al cantiere Himera e trasferimento in località Scillato lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania per visionare il viadotto Imera I. Alle 12.50 il ministro si sposterà nella zona sottostante il viadotto Imera I e alle 14.20 al cantiere della statale 640 Agrigento-Caltanissetta in località ponte San Giuliano (Caltanissetta) e in località viadotto Morandi di Agrigento. Alle 15.30 ci sarà il sopralluogo presso il viadotto Morandi di Agrigento e alle 16 Toninelli si sposterà in prefettura, dove incontrerà i sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo. Alla riunione sarà presente Calogero Foti, direttore generale della Protezione civile regionale. A seguire ci sarà un punto stampa.

Martedì prossimo il ministro arriverà alle 8.10 al Comune di Porto Empedocle, nell’Agrigentino, e dopo un breve incontro con il sindaco, Ida Carmina, alle 9.30 si sposterà al Comune di Vicari, per partecipare a un vertice con i sindaci dei Comuni limitrofi colpiti dal maltempo e con il capo della Protezione civile regionale, Calogero Foti. Alle 10.40, invece, è in programma un sopralluogo al cantiere ‘Bolognetta’ sulla statale 121 Palermo-Agrigento e il trasferimento al Comune di Marineo per sopralluogo su un tratto della statale 118 colpito dall’alluvione. Alle 11.10 ci sarà un sopralluogo sulla statale 118 e alle 12 a Palermo al cantiere dell’anello ferroviario in via Emerico Amari. A seguire, alle 12.30, Toninelli si sposterà a Palazzo D’Orleans, sede della Presidente della Regione siciliana, per un incontro con il governatore, Nello Musumeci. Alle 13.30 il ministro si recherà alla sede della Direzione marittima di Palermo e a seguire ci sarà il saluto con il personale della Direzione marittima di Palermo e consegna crest. Alle 14.45 è previsto un punto della situazione con Rfi su anello ferroviario, passante ferroviario e tratta Palermo-Trapani e alle 15.30 con Anas su cantieri visitati e su altre iniziative. Alle 16.15 punto stampa presso la Capitaneria di Porto.