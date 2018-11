Ha dovuto faticare più del dovuto la corazzata nissena impegnata sul campo del Villaurea per conquistare l’ottavo successo consecutivo. I nisseni si sono imposti per 4 a 3 nell’ottava giornata del campionato regionale di futsal, serie C1 girone A.

Nisseni che approcciano la gara in maniera superficiale e padroni di casa che nei primi 15 minuti gestiscono il possesso di palla e realizzano due reti: al 10′ ed al 15′. Il match sembra assumere risvolti negativi per gli atleti di Caltanissetta; primo tempo che si conclude sul 2 a 0 per il Villaurea.

Nella ripresa la Pro Nissa tira fuori l’orgoglio e “rientra” in partita. Al 5’ Borges ribatte in rete la conclusione di Bongiorno respinta dall’estremo difensore. Centoventi secondi e Colore centra la traversa. Ospiti volitivi che cingono d’assedio l’area dei padroni di casa. Al 15′ De Agostini firma il 2 a 2 con una conclusione dalla distanza. Al 21’ arriva il vantaggio degli ospiti: Colore con freddezza trasforma un calcio di rigore. Al 27’ la Pro Nissa mette al sicuro il risultato con il capocannoniere del torneo Borges alla sua sedicesima marcatura. Nei secondi finali della gara arriva la rete del 4 a 3 per i padroni di casa, ancora su uno svarione difensivo dei nisseni.

In casa Pro Nissa neanche il tempo di festeggiare: bisogna fare i conti con l’infermeria e con qualche giocatore non al meglio delle condizioni e giovedì 22 novembre, con inizio alle ore 21 al PalaMilan, si gioca la gara di coppa Italia contro l’Atletico Campobello; poi sabato 24 novembre in campionato, sempre in casa, sarà di scena il Real Trabia terzultimo in classifica.