CALTANISSETTA – C’è grande entusiasmo e un cauto ottimismo in casa Pro Nissa dopo il successo di sabato contro il Campobello di Licata, una diretta concorrente alla vittoria finale del campionato. Smaltita l’euforia è già tempo di pensare alla gara di sabato 17 novembre, con inizio alle ore 17, al Pala Don Bosco di Palermo contro i padroni di casa del Villaurea calcio a 5. I palermitani reduci dalla vittoria esterna sul Bagheria stazionano saldamente al quarto posto in graduatoria e dunque cercheranno di far pesare il fattore casalingo per accorciare sui nisseni che marciano a punteggio pieno dimostrando grande solidità in ogni zona del campo. Tra i nisseni che in settimana hanno preparato la sfida, figura stabilmente capitan Graef che sabato ha messo minutaggio nelle gambe, dopo l’infortunio, facendo vedere buone cose. Per il resto tutti abili arruolati per mister Goulart che si dice profondamente soddisfatto dei risultati sinora ottenuti dai suoi ragazzi, ma non vuole cali di concentrazioni che potrebbero arrestare una corsa a vele spiegate verso un obiettivo oramai dichiarato sul campo e dalla società. Intanto cresce l’interesse a Caltanissetta attorno al quintetto, per questa ragione la società ha deciso trasmettere sulla propria pagina facebook la diretta della gara. (Nella foto il presidente Savio Ferreri e il vice presidente Carmelo Milazzo).