C.M.C. di Ravenna, tra le principali societa’ di costruzioni italiane, ha avviato rapporti con Mediobanca, quale advisor finanziario, e con lo studio del professore Andrea Zoppini, per la parte legale, “al fine di intraprendere tutti gli approfondimenti necessari a gestire la contingente situazione di tensione finanziaria, peraltro caratteristica di tutto il comparto di mercato in cui la cooperativa opera”. E’ quanto si legge in una nota della societa’ che, tra i principali lavori terminati o in corso di realizzazione negli ultimi anni, annovera quelli per l’adeguamento a 4 corsie della SS 640 fra Agrigento e Caltanissetta, l’ammodernamento della nuova Aurelia a Savona, la costruzione di un tunnel idraulico a Manila, gli impianti idroelettrici in Kenya e le due gallerie stradali della tangenziale di Stoccolma.