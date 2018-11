Il vicepremier non andra’ stasera a Corleone per il comizio annunciato. L’annuncio su Facebook. “Sono arrivato a Palermo da un paio d’ore e stasera era previsto il mio comizio a Corleone, mi scuso non andro’, mi dispiace; vi devo spiegare il perche'”, afferma Di Maio.

“Ho aperto il cellulare e tra le news c’era la notizia del nostro candidato sindaco M5S che voleva aprire al dialogo con i parenti dei mafiosi. E questa dichiarazione fa il paio con la foto sua con il nipote del boss Provenzano, uno dei capi della mafia stragista degli anni 80-90”. “Sono sicuro che la foto e la dichiarazione sono state fatte in buona fede ma il concetto e’ pericolosissimo. I voti di quelli non li vogliamo e ci fanno schifo”. “Non posso correre il rischio che un ministro dello Stato vada sul palco dopo che c’e’ stato un appello al dialogo con le famiglie dei mafiosi e delle foto. Mi dispiace”. Le famiglie che meritano attenzione, dialogo e vicinanza – ha sottolineato Di Maio – sono quelle vittime di mafia, a cui i mafiosi hanno ammazzato i parenti, il padre, il figlio, il nipote. “A quelle vogliamo bene e vogliamo dareo una grande mano”, ha aggiunto Di Maio; “Andremo avanti nella lotta alla criminalita’ organizzata che si combatte con la lotta alla corruzione”. “Faremo piazza pulita di mafiosi e corrotti molto presto se stato sara’ attento a non avvicinarsi mai neanche con la propria immagine a quella gente”