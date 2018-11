CEFALU’ – Il pubblico è quello delle grandi occasioni, sala stracolma, capannelli nei corridoi, tutti in attesa di capire cosa succederà in questa soleggiata giornata di Novembre dove una splendida Cefalù fa da cornice. In effetti qualcosa succede, dalle parole di tutti i Big di centrodestra, che man mano si sono succeduti negli interventi, si evidenzia che la Sicilia è l’unica Regione d’Italia ad essere governata da un centrodestra a “trazione moderata”. Un Governo serio e competente, attento ma cauto, che in un anno ha già realizzato tanto, ma cosa più importante è che questa compagine piace alla gente. Da qui l’idea di esportare “il Modello Sicilia” fuori dai confini dell’Isola. Altro aspetto che durante la giornata è stato più volte ripreso, riguarda il vero elemento di novità politica, la presenza di IdeaSicilia all’interno della coalizione. Il laboratorio di idee che si è sviluppato su tutto il territorio regionale, ha dalla sua l’instancabile attività che Roberto Lagalla-leader del movimento- svolge con autorevolezza e competenza all’interno della Giunta Musumeci. Proprio questa sinfonia di novità sarebbe una delle ragioni per estendere il “Modello Sicilia” nel resto del Paese. Il primo passo? Lista unica per le europee, con Forza Italia, Cantiere Popolare, i centristi, Diventerà Bellissima di Nello Musumeci e proprio IdeaSicilia di Roberto Lagalla, una coalizione che all’interno ospiterebbe culture diverse ma non distanti, e penserebbe in prospettiva ad un’alleanza con la Lega di Salvini. Progetto credibile, che chiaramente deve fare i conti con il partito di Giorgia Meloni e con le varie componenti che animano gli azzurri in Sicilia.