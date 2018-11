CALTANISSETTA – Si è svolto alla Camera di Commercio di Caltanissetta il seminario “Orientamento al lavoro e alle professioni. Localizza il tuo futuro”. All’incontro hanno partecipato attori sociali e istituzionali che ogni giorno si impegnano per creare dei percorsi di qualità per i futuri professionisti.

“I giovani sono pieni di idee e il nostro compito, oggi, è quello di fare sistema e aiutare le nuove generazioni a tracciare una strada che funga sia da mappa per il successo personale sia da opportunità di sviluppo per l’intero territorio di appartenenza” ha sottolineato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura aprendo i lavori della mattinata. Un pensiero condiviso anche dal Segretario Generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro chiarendo che “Unioncamere Sicilia, in sinergia con le Camere di Commercio territoriali, crede in questo progetto e sostiene l’incontro tra le imprese e le nuove generazioni”.

“La Camera di Commercio ha il dovere di aprirsi verso l’esterno per proporre al meglio la propria attività di placement – ha evidenziato il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta Guido Barcellona -. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di muoverci seguendo due direttive: incontri tecnici, realizzati con istituzioni o soggetti promotori di Alternanza Scuola Lavoro, e incontri con le imprese e gli studenti, destinatari finali delle nostre”. Rivolgendosi ai giovani studenti il Segretario ha ribadito che “la maggior parte degli adolescenti, in futuro, svolgerà dei lavori che ancora nemmeno esistono. Questa affermazione deve rassicurare e far capire che ci stiamo evolvendo verso un mondo più aderente alle competenze e attitudini attualmente possedute”.

“La vera rivoluzione copernicana oggi è racchiusa nella necessità di guidare l’allievo nella transizione dalla scuola verso il mondo lavorativo. Dobbiamo essere capaci di condurre il giovane verso scelte consapevoli che possano creare un’aderenza d’intenti tra ciò che desidera e ciò che sa fare. Docenti e istituzioni hanno il dovere morale di supportare i giovani aiutandoli a mirare verso la qualità e facendoli diventare protagonisti del loro futuro” ha incitato la referente dell’ufficio scolastico provinciale Gabriella Di Carlo.

“Cosa vuoi fare da grande” -, come ha provocatoriamente indicato il referente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Giuseppe La Placa – non è una domanda alla quale è sempre facile dare una risposta. Il nostro ruolo è quello di andare in soccorso ai giovani aiutandoli a orientarsi usando gli strumenti funzionali messi loro a disposizione”. Tra questi il referente USP ha ricordato il “premio Storie di Alternanza” che mira a promuovere e veicolare le best practies attivando una collaborazione proficua tra le scuole e le imprese.

“Osservando il nuovo panorama di opportunità diventa dunque riduttivo parlare di <scuola> solo in veste di <agenzia formativa>. È più corretto, invece, intenderla anche come canale di collegamento per il mondo del lavoro – ha chiarito la consulente ANPAL servizi SPA Matilde Falcone -. A tal fine sono stati già firmati protocolli d’intesa di alto profilo mirati a mettere in atto percorsi operativi funzionali ed efficaci. Per raggiungere il canale di prosecuzione più indicato gli studenti possono rivolgersi ai propri tutor scolastici”.

“L’apprendistato di I livello non è destinato soltanto a chi vuole entrare nel mondo del lavoro al conseguimento del diploma – ha spiegato la dottoressa Serena Schillirò -. Esistono anche dei percorsi mirati costruiti per chi desidera proseguire in ambito formativo o accademico.

“Essere iscritti al registro di Alternanza Scuola Lavoro è una garanzia che le aziende offrono a studenti, famiglie e scuole – ha chiarito il funzionario Infocamere Maddalena Venezia –. Una garanzia di serietà che permette di poter costruire un percorso di Alternanza Scuola Lavoro veramente funzionale”.

Nonostante siano da tempo attivi i canali di promozione e informazione e nonostante sia una procedura gratuita e veloce, a Caltanissetta pochi professionisti e aziende sono già iscritti al Registro di Alternanza Scuola lavoro. “Questa omissione – ha concluso la dottoressa Venezia – riduce il bacino dal quale possono attingere gli studenti. Un’opportunità che perde tutto il territorio a prescindere che si tratti di un datore di lavoro o studente. I giovani possono comprendere le reali competenze richieste dalle aziende e adeguare i propri percorsi formativi”.

“Un buon screening dei fabbisogni delle aziende, invece, renderebbe il percorso di orientamento e placement più intuitivo ed efficace – ha spiegato il funzionario della Camera di Commercio di Caltanissetta Maurizio Amico -. A tal fine è stato realizzato il portale Excelsior gestito da Infocamere. Il sistema monitora le esigenze delle imprese e consente ai giovani di avere una fotografia più nitida del tessuto economico. Un database collaudato da oltre 20 anni e affidabile al 98,5%. Ne deriva uno strumento che consente agli studenti di focalizzare il taglio professionale più affine alle loro aspirazioni e con la maggiore probabilità di inserimento”.

A concludere il panorama delle opportunità dedicate alle nuove generazioni sono intervenuti i referenti di Unioncamere Sicilia Lillo Trenta e Antonella Zenone. I due funzionari hanno illustrato i servizi di #Camera ORIENTA. “Andare dove serve e con la corretta preparazione sono due premesse indispensabili per affrontare con autonomia e consapevolezza il percorso professionale post scolastico” ha concluso Antonella Zenone indicando le potenzialità e opportunità dello jobshadow.

Gli strumenti e i progetti di Alternanza Scuola Lavoro previsti a livello nazionale devono essere colti come una sfida che tutti gli attori coinvolti devono recepire. Bisogna porre il giovane al centro del percorso e condurlo verso un placement coerente con le proprie competenze individuali. È necessario raffinare l’attività iniziale di scouting, far comprendere alle aziende che il giovane rappresenta un’opportunità e, in contemporanea, alle scuole il loro ruolo di facilitatori e trait d’union tra gli studenti e le aziende.

Per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro Ccmprendere il profilo professionale più appassionante e stimolante riduce la percentuale di fallimento o abbandono.

Gli strumenti di cui dispongono servono, dunque, per avere uno “sguardo” sul mondo del lavoro ambìto. Un percorso, inteso come una fase di “scoperta ed evoluzione”, i cui beneficiari saranno non solo i giovani ma anche le famiglie e il territorio.

Per ulteriori informazioni sul premio “storie di eccellenza”, il registro Alternanza Scuola Lavoro, i voucher Alternanza Scuola Lavoro destinati alle aziende e #Camera Orienta è possibile consultare il sito internet della Camera di Commercio di Caltanissetta.