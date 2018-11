CAMPOFRANCO. La percentuale della raccolta differenziata a settembre ha raggiunto nel comune di Campofranco quota 72,63%. A dare questa importante notizia è stato il sindaco Rino Pitanza. <Continua il trend positivo per quanto riguarda la raccolta differenziata nel nostro comune – ha detto il primo cittadino – L’ultimo dato riguarda il mese di Settembre 2018, dove la percentuale di raccolta ha raggiunto il 72,63% frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione, area operativa, operatori dell’azienda incaricata e soprattutto dei cittadini che continuano a capire che differenziare non è solo un obbligo di legge, ma un impegno civile e morale per un territorio che comunque deve ancora migliorare>. Il sindaco ha anche parlato di quanti continuano a non osservare le disposizioni previste in materia di differenziata. <Continuano intanto le (poche, in verità) segnalazioni e gli interventi degli operatori e dei vigili urbani che dopo le contravvenzioni delle scorse settimane non hanno avuto chiamate di intervento se non in qualche caso più’ per prevenire che “curare”>. In ogni caso, il sindaco ha sostenuto che <la stragrande maggioranza dei campofranchesi differenzia in maniera eccezionale e devono continuare ad essere da esempio per quei pochissimi che ancora non vogliono capire>.