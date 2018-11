CALTANISSETTA – “Venite alla festa!” il titolo della Lettera Pastorale del Vescovo Mons. Mario Russotto diventa il filo rosso di una serie di iniziative promosse dall’Ufficio Diocesano Cultura Scuola e Università, diretto da Don Alessandro Rovello, per fare interagire nelle chiese della Diocesi (una diversa per ogni evento) musica, arte, e spiritualità e vivere i luoghi della fede come spazi di condivisione della cultura, radicata nella storia delle nostre comunità.

Il primo degli appuntamenti, mensili, del nuovo progetto si svolgerà lunedì 26 novembre a Caltanissetta, nella chiesa di S. Sebastiano alle 18,30. Interverranno, oltre a Don Rovello, l’architetto Daniela Vullo, dirigente della Soprintendenza Beni Culturali, che su questa chiesa ha pubblicato una ricerca particolarmente rilevante, che ne ha curato il restauro e ha scoperto, sotto il pavimento, una cripta del XVIII secolo che ha rivelato aspetti inediti della storia e della cultura della società cittadina.

La prof. Rosanna Zaffuto, studiosa di storia nissena, presenterà il contesto storico in cui la chiesa di S. Sebastiano si inserisce nella storia moderna di Caltanissetta.

L’evento sarà concluso da un momento musicale, a cura del gruppo vocale “Amoris Laetitia”, diretto dal M° Laura Gallo, che farà risuonare delle note della musica sacra le antiche pareti della chiesa.