CALTANISSETTA – Presso la sede provinciale dell’Ente Nazionale per l’assistenza e la protezione dei Sordi (ENS Onlus) di Caltanissetta, sito in via Cavour 21, si terrà l’open day, giorno 9 gennaio 2019 dalle ore 16,00 alle 18,00, in cui verrà presentato il corso della lingua dei segni italiana (LIS) coordinato dal docente Burgio Andrea. Per informazioni telefonare 3791233457 o email caltanissetta@ens.it. Le domande di adesione dovranno pervenire entro non oltre il 7 gennaio 2019.