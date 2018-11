CALTANISSETTA – Questa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Caltanissetta hanno denunciato a piede libero 4 stranieri, tutti gravati da precedenti di polizia e di origine rumena, di età compresa fra i 23 e i 31 anni, sorpresi intorno alle 4 di notte nel centro storico di Caltanissetta a bordo di un’utilitaria.

Gli stranieri sono stati controllati dalla pattuglia dei Carabinieri e non hanno saputo spiegare in maniera convincente il motivo della loro presenza a Caltanissetta, essendo tutti residenti nella provincia di Palermo.

I Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo e sequestrando una mazza da golf, vari strumenti di effrazione, guanti e zaini vuoti. Con il forte sospetto che gli stessi stessero per compiere un furto ai danni di qualche attività commerciale nissena, sono stati tutti portati in caserma per ulteriori accertamenti, al termine dei quali sono stati lasciati liberi e denunciati per i reati di possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di strumenti atti ad offendere. Nei loro confronti è stato anche richiesto l’emissione di un provvedimento di foglio di via obbligatorio da Caltanissetta.