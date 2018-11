CALTANISSETTA – Si svolgerà Mercoledì 21 Novembre alle ore 10,00, presso la sede della Cooperativa Etnos in Via Aci 18, una conferenza stampa nell’ambito della quale avverrà la consegna del ricavato raccolto durante la “Festa di beneficenza” di Alessio Limuti per i suoi 28 anni, che ha deciso di devolvere al progetto “La casa di Josè”, della Cooperativa Etnos, primo centro residenziale per giovani adulti con disabilità.

Alessio Limuti è un ragazzo disabile affetto da tetraparesi spastica, la forma più grave di paralisi cerebrale, e quest’anno per il suo compleanno ha deciso di realizzare insieme ad un gruppo di amici una festa di beneficenza al fine di devolvere il ricavato ad una causa che gli sta a cuore.

La serata si è svolta il 14 novembre presso una nota pizzeria della città di Caltanissetta ed è stata allietata dal duo musicale “Cristina e Giovanni Acustic” che ha rivisitato in chiave moderna i più celebri brani della musica italiana ed internazionale.

“Sono felice di aver festeggiato il mio compleanno in questo modo contribuendo alla realizzazione di questo bellissimo progetto che sono sicuro aiuterà tanti giovani adulti, che come me vivono la disabilità, a raggiungere uno stato di autonomia personale ed anche a livello professionale”.