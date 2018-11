CALTANISSETTA – L’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, sabato 24 Novembre 2018, in occasione della “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, alle ore 10:00, presso il Palazzo Duca di Villarosa Notarbartolo – Piazza San Giuseppe a Caltanissetta organizzerà un incontro dal titolo “La violenza sulle donne – Con gli occhi della Speranza”, per discutere sul tema della violenza sulle donne.

Una riflessione multidisciplinare sul fenomeno nelle diverse forme con le quali si manifesta. Un incontro per sensibilizzare e per riflettere insieme sulla rappresentazione sociale e psicologica della violenza sulle donne. Dopo i saluti di don Vincenzo Sorce, fondatore dell’Associazione, interverranno l’Avv. Agata Maira che relazionerà sul tema: “Donne promotrici di diritti. Strumenti giuridici di tutela delle vittime di violenza”; la Dott.ssa Adele Emanuela Cutaia, Direttore della Comunità Terapeutica “La Ginestra”, che presenterà il tema “Donna vittima di violenza. Cause ed effetti fisici, psicologici e sociali”, la Dott.ssa Daniela Anselmo, Ginecologa del Consultorio n.2 di Caltanissetta che tratterà il tema de “La maternità difficile e il ruolo dei servizi consultoriali” e la Dott.ssa Angela Sardo, Direttore della Comunità Terapeutica “Villa Ascione” che relazionerà sulla “Fragilità dell’uomo e violenza sulla donna”. La giornata vedrà protagoniste le donne ospiti della Comunità Terapeutica “La Ginestra” che animeranno e saranno parte viva di questo incontro con la recitazione di alcuni estratti dall’Antologia di monologhi “Ferite a morte” di Serena Dandini. Durante l’evento sarà possibile, inoltre, visionare l’estemporanea di pittura affine al tema dell’incontro, realizzata da una donna ospite come progetto di Arteterapia, strumento terapeutico di espressione artistica dei pensieri, vissuti ed emozioni.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, da sempre attenta al ruolo e all’importanza della donna nella nostra società, vedrà nei diversi interventi di giorno 24 un importante momento atto a sensibilizzare e a creare feedback utili per un’attenta riflessione e studio su un tema tanto delicato, quanto attuale come quello della violenza sulle donne.