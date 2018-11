Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ha partecipato martedì sera alla riunione della consulta comunale disabilità, convocata sulla problematica dello stop previsto a fine mese dei servizi di assistenza alla comunicazione agli studenti disabili delle scuole superiori e di altri servizi come il trasporto a scuola e l’assistenza igienico personale di competenza del Libero consorzio comunale.

“Siamo preoccupati di questa situazione che genera problemi nelle prospettive di vita dei ragazzi e delle famiglie – afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Sappiamo che l’assessora Mariella Ippolito è impegnata a garantire le risorse all’ex provincia di Caltanissetta ma è necessario anche un impegno della deputazione locale”.

Dall’1 dicembre in caso di mancata erogazione delle somme necessarie si rischia lo stop a tutti i servizi fino a fine anno, con la conseguenza che i ragazzi che frequentano le scuole superiori dovranno rimanere a casa. “Sono certo della sensibilità del Presidente Musumeci su questo argomento, invierò una nota sia alla Regione che all’Anci Sicilia per sollecitare un’iniziativa in tempi rapidi”, conclude il sindaco.