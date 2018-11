BUTERA. E’ iniziato il servizio della mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia. Sono sessanta, sui novantuno che ne avevano diritto, gli alunni destinatari di questo servizio che, come ha sottolineato l’assessore comunale alla pubblica istruzione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Balbo ha assicurato anche quest’anno con una certa puntualità. Il servizio di mensa scolastica sarà gestito direttamente dal Comune con l’utilizzo di proprio personale che provvederà alla preparazione dei pasti nel centro di cottura presente nel plesso scolastico. Il Comune ha indetto solo la gara pubblica per la fornitura dei generi alimentari necessari per la preparazione dei pranzi. La quota di iscrizione al servizio è di 10 euro. La tariffa per ogni pasto è fissata in base al reddito. Per un alunno la cui famiglia presenta un reddito Isee 2017 da zero a 3 mila euro, il costo di un singolo pasto sarà 2 euro, da 3 a 6 mila euro 2,50 euro, da 6 a 9 mila euro 3 euro, da 9 a 12 mila euro 3,50 euro, da 12 mila in poi 4 euro. Anche quest’anno sono previste agevolazioni per i nuclei familiari con più figli frequentanti. Per il nucleo familiare con un solo figlio la tariffa andrà versata per intero; per un nucleo familiare con due figli la tariffa intera sarà ridotta del 50%. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale, presso il tesoriere o l’Economo comunale. In caso di mancato utilizzo del buono nel mese di riferimento, l’utente potrà spenderlo in quello successivo. Sarà infine possibile il rilascio gratuito di buoni pasto per minori appartenenti a nuclei familiari con una situazione svantaggiata.