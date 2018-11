PALERMO – L’azienda sanitaria della provincia di Caltanissetta procede nella sua azione di stabilizzazione del personale presente nelle proprie strutture. Ecco qualche cifra che testimonia l’operato sul territorio: 93 contratti, di cui 83 rivolti ad assistenti amministrativi; 3 per assistenti tecnici – geometri; 7 per collaboratori amministrativi.

“Quello che l’Asp provinciale ha messo in campo è un ulteriore passo avanti verso la stabilizzazione. I tempi record ci fanno ben sperare in questa direzione. Per il futuro, anche in vista dei nuovi e prossimi riassetti del management aziendale, saremo come sempre disponibili e attenti controllori. I problemi dei presidi ospedalieri, la mancanza di personale saranno al centro della nostra azione, certi che il governo saprà soddisfare l’esigenza che spesso diventa emergenza”. Così il Coordinatore provinciale di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso.