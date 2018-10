CALTANISSETTA – E’ ripresa oggi l’udienza preliminare nei confronti dell’ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante e di altri 18 indagati che rispondono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, corruzione, rivelazioni di notizie coperte dal segreto d’ufficio, favoreggiamento, violenza privata. Il giudice ha deciso l’esclusione della Regione siciliana la cui richiesta e’ giunta in ritardo. Il ‘Sistema Montante’, secondo l’accusa, avrebbe messo in piedi una rete di talpe e di intermediari in grado di informare l’industriale delle indagini a suo carico e di favorire i suoi affari anche con alcuni settori dell’amministrazione regionale. Anche l’Ordine dei giornalisti di Sicilia chiede di costituirsi parte civile, insieme ad alcuni cronisti spiati, al Comune e alla Camera di commercio di Caltanissetta.