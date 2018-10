PALERMO – La Protezione civile della Regione siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione per tutta l’Isola per giovedì 1 novembre. Il livello medio-alto e’ indicato sia per il rischio idrogeologico sia per il rischio idrico. Persistono, si legge nell’avviso meteo, “precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, accompagnate da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, altresi’, venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte”.