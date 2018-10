SAN CATALDO. Incontro tra il presidente del Comitato di quartiere di Pizzo Carano Vincenzo Siracusa con i Giovani Democratici di cui è segretario Mattia Cammarata. Presente all’incontro anche Salvatore Mosca membro dei Giovani democratici, la consigliera comunale Marianna Guttilla promotrice di varie interrogazioni sulla questione Sais in consiglio comunale (nella foto). Oltre al presidente Siracusa, per il Comitato di quartiere era presente anche il vice presidente Antonino Cravotta. Nell’occasione è stata lanciata l’iniziativa “Dateci la fermata a Pizzo Carano Sant’Anna” per consentire agli studenti pendolari che abitano a Pizzo Carano Sant’Anna di usufruire della fermata Sais. In particolare, è stata annunciata una raccolta firme per tutto il mese di novembre. Ad una grande giornata che sarà comunicata nei prossimi giorni. Il presidente Siracusa ha sottolineato come, <Ad oggi l’azienda Sais che gestisce i trasporti dei pendolari che si recano ogni mattina nella vicina Caltanissetta, non rispondono all’amministrazione Comunale che più volte ha chiesto dei chiarimenti; così anche alle mie tantissime richieste. L’augurio che si possa risolvere nel più breve tempo possibile questa sofferta vicenda dei giovani studenti di Pizzo Carano Sant’Anna che ogni giorno devono fare i conti con questi disagi>.