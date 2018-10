SAN CATALDO. E’ stato presentato il progetto “Cuore Nostro”. Si tratta di un percorso progettuale promosso da Gm Communication. La presentazione del progetto è avvenuta nell’aula consiliare del municipio. Il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa hanno posto l’accento sul fatto che San Cataldo è città cardioprotetta con la presenza di 23 defibrillatori ai quali se ne aggiungeranno altri due donati dalla Gm Communication nell’ambito del progetto “Cuore Nostro”. Dunque, San Cataldo avrà a sua disposizione ben 25 defibrillatori. <Più defibrillatori significa più vite salvabili>, ha sottolineato l’assessore La Rosa che ha anche presentato non solo le planimetrie che saranno collocate in modo da consentire a chiunque di avere chiara la posizione del defibrillatore rispetto a quello della persona che avverte un malore. Nel contempo è stato anche annunciato che San Cataldo d’ora in avanti, oltre ad essere Città Cardioprotetta, sarà anche una città nella quale, grazie ad un applicazione scaricabile anche su telefonino sarà possibile avere la posizione dei defibrillatori e di individuare il defibrillatore più vicino alla persona che avverte in quel momento il malore. E’ stato anche rilevato che solo San Cataldo, in questo momento, ha una simile dotazione. Il sindaco ha anche elogiato la BCC Toniolo per aver provveduto alla ricarica delle batterie dei defibrillatori. Infine, nel dirsi orgoglioso per <Aver creato a San Cataldo qualcosa di unico di cui andare orgogliosi>. Sono intervenuti, tra gli altri, il dott. Scarnato e il dott. Graffeo nel contesto di un evento che ha riscosso un gran plauso e consenso in Città.