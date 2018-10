SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha proceduto alla nomina dell’arch. Fabio Cortese, Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP)e dell’ing. Liborio Grillo, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) riguardanti i cantieri di lavoro che sono stati finanziati dalla Regione al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione”. I cantieri riguarderanno lavori di rifacimento dei marciapiedi esistenti in via Lambruschini tratto 1compreso tra il V/le dei Platani e via Montessori; Lavori di rifacimento dei marciapiedi in Vittorino da Feltre e via delle Rose nel tratto compreso tra la stessa via Vittorino da Feltre e la via Montessori; Lavori di rifacimento dei marciapiedi della via Segesta nel tratto compreso tra la via Lambruschini e via Montessori. Previsti anche cantieri per i lavori di rifacimento tratti vari di pavimentazione marciapiedi di via Genova, via Milano e La Marmora area sede del mercato merceologico settimanale; lavori di rifacimento marciapiedi in viale dei Tigli tratto compreso tra via Firenze e via Milano. Previsto anche un cantiere nella zona archeologica di Vassallaggi per i lavori di pavimentazione della strada di accesso al sito archeologico di “Vassallaggi”, mentre per la zona del campo sportivo sono previsti lavori di demolizione e ricostruzione muri di delimitazione marciapiedi lungo la via Trieste con rifacimento di intonaco esterno e tratti vari di pavimentazione marciapiedi di via Trappeti nel tratto compreso tra via Ruggero Settimo e Piazza Risorgimento.