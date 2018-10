SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha disposto l’acquisto di un software per il calcolo del tributo della Tari, cioè della tassa sui rifiuti come per il calcolo dell’imposta municipale propria, al fine di facilitare i contribuenti per il calcolo della tassa. Il Comune, in questo caso, in base al nuovo codice dei contratti, ha proceduto direttamente e autonomamente all’acquisizione di questo bene attraverso trattativa privata. A seguito di apposita indagine di mercato sulla piattaforma MePa gestita da Consip, tra i vari fornitori abilitati è emerso che la ditta Advanced Systems di Casalnuovo Napoli offre il servizio che risponde alle esigenze del Comune. L’applicativo sarà inserito nel portale del Comune e potrà essere utilizzato dai contribuenti per il calcolo della TARI e le relative stampe dei modelli di pagamento F24 , nonché per disporre il pagamento senza alcun costi di commissione mediante l’utilizzo di carta di credito e ricevere la quietanza di pagamento direttamente sulla sua mail personale. Il costo dell’applicativo è di 3 mila euro oltre Iva.