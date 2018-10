SAN CATALDO. Ammirevole gesto di volontariato in vista del 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defunti. Un gruppo di volenterosi giovani della Chiesa Madre si è infatti recato nel Cimitero comunale per la pulizia straordinaria della cappella dove riposano diversi sacerdoti che hanno svolto il loro ministero sacerdotale nelle varie comunità parrocchiali di San Cataldo. Un gesto oltremodo lodevole, anche perché accade che qualche sacerdote che riposa in quella storica cappella non abbia i parenti e allora da qualche anno, e in diversi mesi dell’anno, a turno i giovani si recano al camposanto per la pulizia e tenere il decoro della cappella stessa. Il tutto anche per commemorare al meglio la memoria di tutti quei parroci che, come pastori hanno offerto e speso la loro vita per la Comunità Ecclesiale di San Cataldo.