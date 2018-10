SAN CATALDO. La Polizia municipale ha messo a punto le prescrizioni alla viabilità in occasione della tradizionale visita ai defunti. In particolare, per i giorni del 31 Ottobre e 1-2 Novembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00 è stato disposto il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione, lungo il Viale Dei Cipressi (entrambe le carreggiate) e piazzale antistante l’ingresso del cimitero a qualsiasi automezzo privato. Inoltre c’è il divieto di sosta in Via Forlanini (lato Dx direzione da S.S. 122 a Via Avv. A. Cammarata). Divieto di sosta anche

in Via Forlanini tratto antistante l’isola spartitraffico. Nell’ordinanza è stato ancora una volta specificato che la sosta nel piazzale antistante l’ingresso del cimitero viene consentita solamente agli automezzi di servizio pubblico, agli automezzi privati muniti di speciale autorizzazione (di Polizia e per Disabili) ed agli automezzi privati muniti di autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale .