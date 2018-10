SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari, tramite proprio provvedimento, ha spiegato come sarà regolato l’accesso in macchina al cimitero comunale nei giorni della ricorrenza dei morti. In particolare, il sindaco ha rilevato: <Allo scopo di evitare allarmismi e facili strumentalizzazioni, si chiarisce che tutti i mezzi possono arrivare fino al cancello e dal cancello in poi chi è in carrozzella deve essere accompagnato all’interno del cimitero. Viceversa – ha aggiunto – nel piazzale può sostare soltanto chi è munito di pass speciale che ha avuto rilasciato dai vigili urbani. Infine il sindaco ha chiarito che <Nei giorni di maggiore afflusso, per questioni di sicurezza, internamente al cimitero non potranno veicolare mezzi>.