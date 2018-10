SAN CATALDO. E’ in programma domenica 28 ottobre alle 17 presso l’ Auditorium Gaetano Saporito Corso Vittorio Emanuele l’evento “Ricordo di Janine Brosset”. L’incontro è organizzato dal Centro Europeo Culturale “Salvatore Scifo” in sinergia con l’Assessorato comunale alle Politiche Culturali e Spettacolo, la Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e la Banca di Credito Cooperativo “S. Michele” Caltanissetta. Il programma prevede in primo luogo il saluto e l’apertura dei lavori del Prof. Atanasio Giuseppe Elia Presidente del Centro Europeo Culturale “Scifo”. A seguire il saluto dell’assessore alla cultura Maria Concetta Naro, del sindaco Giampiero Modaffari, della prof. Rosa Anna Asaro Direttrice del Centro Europeo Culturale ” Scifo “. Relazioneranno don Angelo Spilla, parroco della chiesa di Sant’Alberto Magno, il prof. Giuseppe Mammano, cultore di storia locale, il prof. Giuseppe Di Forti Presidente della BCC Del Nisseno, il dott. Roberto Di Leo Commercialista, tributarista.