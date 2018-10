SAN CATALDO. L’amministrazione comunale nel quadro delle spese di funzionamento e gestione post mortem della discarica di Contrada Martino Serradifalco ha disposto la liquidazione della complessiva spesa di 40.877,88 euro in favore dell’ATO Ambiente CL1 S.P.A. Società in Liquidazione. Si tratta delle somme previste per le spese di funzionamento della discarica di contrada Martino in territorio di Serradifalco e sono riferiti al pagamento della quota del 1° semestre per costi del budget di previsione 2018 per spese di funzionamento e gestione post mortem discarica comprensoriale di Contrada Martino.