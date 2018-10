SAN CATALDO. La presidente del consiglio Roberta Naro ha convocato la massima assise civica per lunedì 29 ottobre alle 19.30 in sessione ordinaria per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione in merito alla dichiarazione resa dal Sindaco alla stampa pubblicata in data (08/09/2018) a firma del Consigliere Comunale La Ferrera Flavia

2. Interrogazione inerente gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 a firma del Consigliere Comunale Calabrese Enzo.

3. Proposta di modifica art.8 del Regolamento Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze a firma del Consigliere Comunale Caramia Michele.

4. Richiesta di dibattito consigliare in merito alla bonifica e alla valorizzazione turistica del sito minerario di Palo e Bosco a firma del Consigliere Comunale Caramia Michele.

5. Richiesta discussione in aula inerente il fuori onda del Consiglio Comunale del 27/06/2018 a firma dei Consiglieri Comunali Calabrese – Naro – Pirrello.