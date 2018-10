“In sede di indagini ha autorizzato la proroga di un’intercettazione di uno degli imputati”. Cosi’ l’avvocato Marco Giunta, legale degli imprenditori Andrea e Salvatore Cali’, ha motivato l’eccezione di incompatibilita’ del Gup Davide Salvucci, davanti al quale si celebra l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio chiesto dalla Procura di Caltanissetta per il cosiddetto ‘metodo Montante’. Il Gup ha trasmesso gli atti al presidente del Tribunale, Davide Marraffa, che dovra’ decidere sull’ammissibilita’ dell’eccezione. La decisione sara’ resa nota la prossima udienza, fissata per mercoledi’. I termini di custodia cautelare per l’inchiesta scadono il 14 novembre: se entro quella data l’udienza non sara’ conclusa l’ex presidente di Confindustria Sicilia, accusato di essere il capo di un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, sara’ scarcerato. (ANSA).