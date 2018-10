L’assessore: fantasiose ricostruzioni sul ruolo dell’ex vicesindaco Siciliano

PALERMO – “La sinergia con il Comune di Gela è stata fondamentale per raggiungere il traguardo della firma dell’accordo di programma per la riconversione dell’area industriale e lo sarà soprattutto per gestirne la puntuale ed efficace attuazione”. Lo afferma l’Assessore regionale per le Attività produttive Mimmo Turano.

“Adesso -continua Turano – lavoreremo con il commissario del comune, il dottor Rosario Arena, e Invitalia per aprire al più presto uno sportello informativo per le aziende che hanno manifestato interesse al programma di riqualificazione e rilancio dell’area di crisi”

“Rispetto al quadro di grande armonia istituzionale, mi sembrano decisamente stonate, oltre che infondate, certe fantasiose interpretazioni sulla presenza a Roma e il ruolo dell’ex vicesindaco di Gela Simone Siciliano apparse su testate locali” ha chiosato l’assessore.