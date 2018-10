CALTANISSETTA – Meritato successo, nel pomeriggio si sabato 20 ottobre al PalaMilan di Caltanissetta, per i biancorossi della Pro Nissa Futsal che hanno superato con un eloquente 8 a 2 il Bagheria Città delle Ville. Davanti ad un pubblico sempre più numeroso, i ragazzi guidati da mister Goulart, dopo una prima fase di studio, hanno rotto l’equilibrio al 6’ con la rete siglata da Borges che ha trafitto il portiere ospite con una rasoiata nell’angolino basso. Tre minuti più tardi Mosca ha raddoppiato ribadendo in rete la conclusione, dopo un bellissimo fraseggio, con Borges in giornata di grazia. Gli ospiti provano a portarsi in avanti cercando di allargare gli spazi ma i nisseni chiudono bene i varchi lasciando pochi spazi. Al 12’ arriva il terzo gol, ancora il capocannoniere del girone Borges, con azione in contropiede ben manovrata con capitan Marino. Un minuto più tardi arriva il poker con De Agostini che da due passi trafigge l’estremo difensore. Ospiti annichiliti dalla perentoria partenza dei padroni di casa. Soltanto al 19’ il Bagheria accorcia il divario.

Al 21’ è Lo Bongiorno a siglare la quinta rete per la ProNissa. Da lì in avanti diventa pura accademia con i padroni di casa che giocano sul velluto correndo pochissimi rischi dalle parti di Avanzato. Cinque minuti più tardi arriva la seconda rete per Borges abile a districarsi in una selva di giocatori e a mettere in rete. Nei minuti di recupero arriva la rete del 7 a 1 con capitan Marino. Si chiude così la prima frazione di gioco con il lungo applauso dei sostenitori di casa rivolti alla squadra. Nella ripresa poche emozioni da segnalare, al 4’ arriva la seconda rete degli ospiti ma al 12′ a mettere la parola fine ci pensa il bomber Borges sempre più capocannoniere del girone, con 12 reti realizzate, che sigla la sua quarta rete chiedendo un ottimo fraseggio con il compagno Lo Bongiorno che lo “libera” davanti lo specchio della porta. A fine gara grande soddisfazione dei ragazzi, del pubblico presente e della dirigenza al gran completo. Intanto la società comunica che mercoledì 24 alle ore 19 presso l’hotel Ventura di Caltanissetta si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’intero organico tecnico e dirigenziale. In quella occasione sarà presentano ai sostenitori e alla stampa l’intero progetto societario che mira a portare in alto il nome della città di Caltanissetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...