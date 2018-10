CALTANISSETTA – Ancora previsioni meteo “negative” per il capoluogo nisseno. Le forti raffiche di vento previste hanno indotto il sindaco a chiudere le ville ed il cimitero. Il primo cittadino, Giovanni Ruvolo, ha affermato: “Carissimi concittadini anche se per lunedì 29 ottobre la protezione civile ha diramato un’allerta GIALLA; le previsioni prevedono forti raffiche di vento. Per questo si è deciso la chiusura delle ville comunali e del cimitero”.