CALTANISSETTA – Si è svolto lunedì 29 ottobre un incontro ufficiale tra il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, e il neo Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il gelese Angelo Cascino. Per il bene del territorio, si sta pianificando una linea congiunta che possa tracciare le direttive per un’azione politica comune.

“Animata dai migliori propositi, continua l’azione politica tesa a organizzare una coalizione che, all’interno del territorio nisseno, amplifichi le molteplici istanze della cittadinanza. Da parte mia e del collega Angelo Cascino, ci sarà il massimo impegno per la difesa e la crescita locale”. Così l’on.le Michele Mancuso, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.