CALTANISSETTA – Il movimento politico Direzione Futuro, durante l’assemblea programmatica di venerdì 26 ottobre, ha definito l’organigramma. La guida del movimento è stata affidata a Calogero Munì e Calogero Virzì, che hanno assunto anche l’onere e l’onore di traghettare il movimento alle prossime elezioni amministrative di Maggio 2019.

Sono state assegnate, inoltre, delle deleghe suddivise per aree tematiche, i cui responsabili si attiveranno per redigere, di concerto con tutti gli iscritti e simpatizzanti del movimento, il programma elettorale da presentare agli elettori. Marco D’Arma, giovane nisseno impegnato nel mondo sportivo, si occuperà di sport e politiche giovanili. Ad Oscar Bellomo, giovane commerciante nisseno, è andata la delega al commercio, tutela, promozione e sviluppo dell’imprenditoria. Vincenzo Sena, giovane attivo e inserito nel tessuto sociale cittadino, si occuperà, appunto, di quartieri e rapporti con le istituzioni. Il Geom. Michele Guittardi, infine, cofondatore e sostenitore della prima ora del movimento, assumerà le deleghe all’artigianato e turismo.

“Ringrazio tutti i ragazzi del movimento – afferma Calogero Munì – per il delicato ruolo affidatomi. Cercherò di assolverlo nel migliore dei modi e con la passione che mi contraddistingue. Abbiamo messo in piedi una squadra competente e motivata, che si è già messa a lavoro per dare voce alle richieste della gente e tentare di recuperare quel rapporto tra politica e cittadino che è andato ormai perso. Abbiamo deciso di farlo puntando su giovani che vivono la città tutti i giorni sotto molteplici sfaccettature. Niente politici di professione, ma politici di fatto. Ragazzi che conoscono i problemi delle società sportive e delle strutture deputate ad accogliere eventi sportivi, conoscono i problemi dei quartieri, della zona industriale, dei commercianti ed hanno deciso di mettersi in gioco per tentare di cambiare lo stato attuale delle cose, piuttosto che lamentarsi e basta”.

“Come abbiamo fortemente sostenuto il giorno della nostra presentazione ufficiale – dichiara Calogero Virzì – stiamo cercando non di distruggere il vecchio, ma di costruire il nuovo”.

“Abbiamo tante idee – continua Virzì – e ci siamo già attivati non per cercare responsabili, ma per cercare chi si assuma la responsabilità dello sviluppo della città. Vogliamo allargare le mura della città anche alle zone industriali e agricole e dare voce ad ogni cittadino che voglia apportare il proprio contributo”.

“Per quanto riguarda le elezioni amministrative della primavera prossima – conclude Munì – già da qualche mese stiamo conducendo una battaglia democratica chiedendo a gran voce le primarie di coalizione in seno al centrodestra, ma ad oggi in molti fanno orecchie da mercante. Attenderemo eventuali sviluppi dello scenario politico locale e torneremo a farci sentire”.