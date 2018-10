Il momento vissuto dal comparto delle auto continua ad essere particolarmente positivo, nonostante un lieve calo delle vendite verificatosi tra agosto e settembre. Il leitmotiv è sempre quello che ha permesso all’intero comparto di crescere a dismisura negli ultimi anni: gli utenti si approcciano alla rete, negli ultimi tempi affidandosi a siti di compro auto per vendere la propria vettura usata e reinvestire i soldi guadagnati per l’acquisto di un’altra vettura.

La crescita esponenziale ha interessato tutta la Penisola, in particolar modo le province siciliane dove le vendite nel III Trimestre sono cresciute dell’8,5% ed i prezzi delle vetture offerte sul mercato sono rimasti stabili. Nella regione sicula l’età media delle vetture in vendita è pari a 7 anni, con oltre un quarto del parco macchine che supera i 10 anni.

Rispetto allo scorso anno sono cresciuti di circa l’8,5% i passaggi di proprietà, superando 58.900 atti. Con questi numeri la Sicilia si pone al quarto posto in Italia. Per quanto riguarda le province, al primo posto per passaggi di proprietà c’è Catania con 14.794 passaggi, al secondo troviamo Palermo con 12.723 passaggi, poi Messina, ferma a 6.484, Agrigento (5.336), Siracusa (5259), Trapani (5.087), Ragusa (4.231), Caltanissetta (3.081) ed Enna (1.940).

Catania si posiziona al primo posto anche se si considera la popolazione residente, con 164,6 passaggi ogni 10.000 abitanti. Al secondo posto Ragusa, con 162 passaggi ogni diecimila abitanti. Per quanto riguarda le altre province, Siracusa si attesta a quota 159 passaggi ogni 10mila abitanti, Agrigento a 147,6, Trapani a 142,1, Caltanissetta a 140,8, Enna a 139,7, Palermo 123,6 e Messina a 121,9 passaggi ogni 10mila abitanti.

Sul fronte dei prezzi a settembre si registra una certa stabilità rispetto ai mesi precedenti. Il prezzo medio delle vetture usate presenti sul mercato in Sicilia è pari a 10.960 euro, un dato leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, che si attesta a 12.279 euro. In questo scenario le province più care sono Trapani, con un prezzo medio di 13.150 euro, Messina, con 12.160 euro di media, Palermo con 11.480 euro, Siracusa con 10.130 euro, Caltanissetta con 9.990 euro e Catania con 9.865 euro. Agrigento (9.305 euro), Ragusa (8.770 euro) ed Enna (8.465 euro) le province più economiche per quanto riguarda l’acquisto di auto usate.

Di questo passo si assisterà ad una crescita sempre più costante del mercato delle auto che può beneficiare della spinta tecnologica. Gli utenti, infatti, sembrano apprezzare in maniera decisa le opportunità della rete che consente di vendere e acquistare una vettura nel giro di poche ore. La possibilità di fare a meno di avere a che fare con le pratiche burocratiche è, poi, molto gradita agli abitanti della Sicilia che in questo modo possono essere liberi di muoversi con facilità nel districato mondo del mercato delle auto, sempre in movimento ed in continua evoluzione. (Fonte blogsicilia.it)