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Omicidio Garlasco, Gip Brescia archivia ex pm Venditti: “Nessuna corruzione”

AdnKronos

Omicidio Garlasco, Gip Brescia archivia ex pm Venditti: “Nessuna corruzione”

Gio, 17/09/2026 - 14:05

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(Adnkronos) – Il Gip del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura guidata da Francesco Prete di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari perché avrebbe incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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