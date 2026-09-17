Maltempo, allerta meteo gialla per temporali venerdì 18 settembre: le 12 regioni a rischio

(Adnkronos) – Inizio del weekend all'insegna del maltempo sull'Italia. Anche per domani, venerdì 18 settembre, sono previste piogge e temporali al punto che la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo

gialla (ordinaria criticità) per ben 12 regioni. Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, per domani 18 settembre è stata diramata allerta meteo gialla per temporali per i settori delle seguenti regioni: Abruzzo (Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A1), Campania (Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Lombardia (Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale), Marche (Marc-2, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4, Marc-5), Molise (Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro), Puglia (Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno), Sardegna (Bacini Flumendosa – Flumineddu), Sicilia (Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina), Umbria (Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia). A ciò si aggiunga l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Toscana. La giornata di domani, venerdì 18 settembre, sarà all'insegna dell'instabilità, con piogge sparse da Nord a Sud e un generalizzato calo delle temperature. Ma nel weekend le cose cominceranno a cambiare perché tornerà ad avanzare l'alta pressione. Poi, come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, nel corso della prossima settimana è atteso un rinforzo dell'alta pressione che avrà degli effetti sul tempo previsto sul bacino del Mediterraneo e dunque anche sull'Italia. Il tempo risulterà stabile e soleggiato, ma qualche pioggia potrebbe registrarsi su parte del Centro-Sud nella giornata di martedì 22 Settembre.

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